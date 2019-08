Simona Halep, BANTUITA de succesul de la Wimbledon: "Trebuie sa trec peste, am mult de munca!"

Simona Halep a surprins placut inaintea startului US Open, declarand intr-un interviu ca nu are vreo intentie in a se culca pe laurii victoriei de la Londra.

"Wimbledonul e Wimbledon, s-a terminat. E o poveste frumoasa, insa nu o sa stau sa ma hranesc cu ea zi de zi. Trebuie multa munca, trebuie sa imi mentin fizicul la nivel ridicat. Bineinteles ca am incredere, dar si inainte de Wimbledon am avut incredere", a spus Simona Halep, potrivit Digi.



Jucatoarea din Romania si-a declarat recunostinta fata de aceasta perioada a vietii sale si este foarte motivata sa progreseze pentru a-si imbunatati cel mai bun rezultat obtinut la US Open. Pana in prezent, varful performantelor Simonei Halep la Openul American il reprezinta semifinala din 2015, pierduta in favoarea italiencei Flavia Pennetta, scor 1-6, 3-6, ulterior devenita castigatoarea acelei editii.



„Sunt intr-o perioada foarte buna a vietii si incerc sa ma autodepasesc. Daca o sa fac lucrul asta, o sa fiu mai buna.”



Simona Halep va debuta la US Open fie in 26, fie in 27 august, in functie de rezultatul tragerii la sorti, programata sa aiba loc in ziua de vineri, 24.