"Nivelul meu a fost mai slab decat de obicei!" Simona Halep, despre infrangerea cu Madison Keys de la Cincinnati

Simona Halep a pierdut azi-noapte meciul cu Madison Keys din cadrul optimilor de finala de la Cincinnati, partida care a durat 124 de minute si s-a disputat cu arena Grandstand plina.

Incercand sa explice cauzele acestui esec prematur, Simona Halep a declarat: „Keys a jucat foarte bine, iar eu nu am jucat suficient de bine ca sa castig partida. Dar am jucat mai bine decat ieri (n.r. cu Ekaterina Alexandrova) si este un pas inainte.





Este greu sa-i returnezi loviturile (n.r. lui Madison Keys), dar cred ca nivelul meu a fost mai slab decat de obicei si de aceea n-am putut sa termin cu bine meciul", a spus Simona Halep la Digi.



Inainte de aceasta partida, scorul intalnirilor directe intre Simona Halep si Madison Keys era 5-1, romanca reusind sa se impuna de cinci ori consecutiv.



Cum rezuma Simona Halep parcursul sau la Toronto & Cincinnati:

„Au fost meciuri bune. Nu s-au terminat asa cum mi-am dorit eu, dar, asa cum am mai spus, este greu sa am asteptari mari atunci cand vin dupa o pauza, mai ales pe terenul de hard, care este o suprafata dura pentru glezne, pentru tendoane si pentru genunchi. Insa cu ce plec pozitiv de aici este faptul ca am luptat pentru fiecare meci pe care l-am jucat si de la zi la zi m-am descurcat tot mai bine", a mai spus Halep.