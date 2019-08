Simona Halep, prima reactie dupa ce a fost eliminata de Madison Keys la Cincinnati: "A jucat incredibil" Ce probleme a avut

Simona Halep a pierdut in aceasta noapte in trei seturi cu Madison Keys, scor 1-6; 6-3; 5-7, in optimile de la Cincinnati. A fost un meci disputat, in care Simona a si resimtit problemele medicale care au afectat-o la Rogers Cup. Madison Keys a fost in schimb in forma maxima si a facut un meci urias in fata fostului lider WTA.



Simona Halep: Mi-am intrat mai greu in ritm!

"A jucat incredibil si a fost foarte puternica pe teren. Stiam ca o sa atace toate mingile rapid si cu putere. Stiam ca asta e jocul ei si asteptam un start dificil. Nu am avut ritm la inceput, iar apoi am luptat si m-am impus in setul al doilea, insa nu a fost suficient pentru a castiga tot meciul. As spune ca nu am facut cel mai bun meci al meu, insa am jucat mai bine decat ieri si m-am miscat mai bine. A fost un pas inainte, o sa muncesc in continuare", a spus Simona Halep.



Madison Keys: Am jucat inteligent azi!

Madison Keys e in culmea fericirii dupa a doua victorie din cariera contra Simonei Halep. Era 5-1 la intalnirile directe, cu cinci victorii consecutive pentru romanca.



"Cred ca am jucat foarte inteligent azi. Am jucat foarte bine in primul set, in timp ce ea nu a jucat cel mai bun tenis al ei. Cred ca in setul al treilea am jucat un nivel foarte ridicat. A fost numarul 1 dintr-un motiv anume, a castigat Grand Slam dintr-un motiv anume. Stiam ca nu va renunta pentru nicio clipa. Stiam ca trebuie sa dau totul ca sa castig acest meci, iar apoi voi putea sa ma relaxez" a spus Keys.