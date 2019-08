Simona Halep a pierdut in optimi la Cincinnati, cedand dupa doua ore si patru minute de joc, scor 1-6, 6-3, 5-7 in fata americancei Madison Keys, pe care o invinsese de fiecare data in ultimele 5 intalniri directe. Care au fost cauzele acestei infrangeri?



In primul rand, Simona Halep nu este in deplinatatea fortelor sale fizice. Accidentarea suferita la tendonul lui Ahile la Toronto isi pune vizibil amprenta asupra evolutiilor sale din aceasta perioada, motiv pentru care este posibil ca traseul Simonei la US Open sa nu fie nici in acest an foarte lung.



Problema lipsei stabilitatii pe picioare afecteaza drastic nivelul de joc al Simonei Halep, jucatoare al carei joc se bazeaza intr-o mare masura pe abilitatea de deplasare in teren. Nedispunand in prezent de acest atu, Simona a jucat meciul cu Keys cu frica si a evitat sa isi agraveze accidentarea tocmai cu 10 zile inaintea ultimului turneu de mare slem al anului.



Nivelul de fitness a fost, in al doilea rand, un factor decisiv care a condus la acest esec. Simtind durere si neavand suficienta incredere in picioarele sale, Simona Halep s-a temut sa forteze, atat la serviciu, cat si in timpul punctelor. Procentajul la primul serviciu a fost de numai 66%, considerabil mai mic in comparatie cu serviciul sau de la Wimbledon, unde a inregistrat constant procentaje de peste 70% (chiar 76% in finala cu Serena Williams), iar viteza de deplasare in teren a fost de asemenea scazuta, raportand la nota obisnuita a Simonei. Iata mai jos un exemplu:

In addition to a @CincyTennis quarterfinal berth, @Madison_Keys earns Shot of the Day status for this incredible effort! ???? pic.twitter.com/XLo8cX59ZH — WTA (@WTA) August 16, 2019

A treia cauza majora a acestei infrangeri suferite de Simona Halep a fost calitatea returului. Simona a castigat doar 36% din puncte la returul pe primul serviciu si nu s-a dovedit capabila sa intre mai mult in teren si sa dicteze punctele, asa cum a facut-o in sezoanele anterioare pe suprafetele rapide din America. Lucrul acesta ar fi fost vital in confruntarea cu Keys, intrucat i-ar fi redus timpul de reactie al americancei si nu i-ar fi permis sa genereze maximumul de forta in lovituri de care Keys este capabila. Meciurile anterioare dintre Halep si Keys au demonstrat ca Madison nu este cea mai buna jucatoare in ceea ce priveste apararea, iar viteza sa de deplasare mai scazuta i-a adus lui Halep multe puncte atunci cand Keys a fost nevoita sa loveasca din alergare.



Cu toate acestea, Simona Halep a facut un meci solid si are motive de incredere inaintea US Open 2019. Problema principala a Simonei in momentul de fata nu este jocul tenisistic, ci starea fizica, care afecteaza la randul ei conditia fizica.







Autor: Marcu Czentye