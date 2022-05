Ion Țiriac îi oferă un sfat Simonei Halep: "Așa poate reveni în top 20 WTA"

Fostul jucător de tenis Ion Ţiriac, a afirmat, sâmbătă, că Simona Halep poate reintra în Top 20 mondial, dacă va continua pregătirea de 6 ore pe zi şi dacă va face o recuperare fizică precum handbalista Cristina Neagu.

Ion Țiriac, sfat pentru Simona Halep

"Dacă într-adevăr face acele şase ore pe zi şi îşi face rectificările sau fizicul, exact cum a făcut Neagu, atunci când a trebui să facă refacerea, totul este posibil. Am văzut patru jocuri ale ei, amestecate cu de toate, cu mingi frumoase, dar şi cu nişte greşeli destul de rudimentare", a declarat Ţiriac, potrivit Agerpres.

Fostul lider mondial Simona Halep, ocupă în acest moment locul 21 în clasamentul WTA, aflându-se în perioada de recuperare la Academia Patrick Mouratoglou, după accidentarea suferită la coapsa stângă anul trecut.

Omul de afaceri Ion Ţiriac a participat sâmbătă la lansarea FOR Tennis Summer Camp 2022, un program de iniţiere gratuită pentru 50 de copii cu vârste între 4 şi 8 ani, pe cele două terenuri de tenis existente în acest moment la Complexul Sportiv Ion Ţiriac din Sectorul 2.

Simona Halep nu renunță la obiectivele sale

Simona Halep nu renunță la lupta de a reveni în top 10 WTA, deși a suferit un eșec dureros în turul secund la Roma.

Jucătoarea din țara noastră nu a putut contracara eficient jocul agresiv al americancei, care a adunat 38 de lovituri direct câștigătoare de-a lungul celor două ore de joc.

Cu toate acestea, sentimentul de pesimism instaurat după această înfrângere nu a doborât-o pe Simona Halep, care își menține speranța cu privire la îndeplinirea obiectivului său pentru acest sezon, anume revenirea în top 10 WTA.

„De-a lungul carierei mele am luptat pentru lucrurile în care am crezut și pentru ceea ce am vrut să reușesc. Voi face asta întotdeauna, atât în urcușuri, cât și în coborâșuri.

Sprijinul necondiționat pe care îl primesc din partea multora dintre voi înseamnă totul pentru mine. Vă mulțumesc, lupta continuă”, a spus Simona Halep, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Prima șansă de revenire puternică a sportivei din România va veni tocmai în această lună, cu ocazia începerii turneului de la Roland Garros (22 mai - 5 iunie).