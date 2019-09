Cronica unui abandon neasteptat! "Tenisul aduce des surprize" Cum a ajuns Simona Halep sa se retraga de la Wuhan!

Simona Halep s-a retras de la Wuhan, dupa 45 de minute de joc in meciul cu Elena Rybakina.

Articol de Marcu Czentye

Tenisul aduce des surprize, insa azi n-a fost una placuta. Simona Halep s-a retras de la Wuhan, dupa 45 de minute de joc in meciul cu Elena Rybakina, acuzand dureri in zona lombara. Disconfortul a impiedicat-o pe Simona sa isi puna in joc cel mai bun serviciu de care este capabila si i-a diminuat semnificativ viteza de deplasare in teren.

Partida s-a intrerupt dupa 45 de minute de joc, la scorul de 5-4 pentru numarul 50 WTA.

A fost pana in acel moment un joc captivant de tenis, in care am avut placerea de a observa stilul inedit al Elenei Rybakina. O jucatoare care se bazeaza mult pe calitatea loviturilor, neinsistand atat cat ar fi necesar pe jocul de picioare si flexibilitate. Rybakina a condus multe puncte cu o lejeritate care o propune drept candidata serioasa la top 10-20 WTA in 2020, iar psihologic vorbind a rezistat decent, facandu-si jocul cu incredere.

Dupa un rever senzational lovit din miscare, Rybakina se gasea condusa cu 3-2 si break de Simona, care incepea sa descoasa stilul de joc al oponentei din Kazahstan. Plimband-o stanga-dreapta mai mult, Simona a intrat in teren si a putut dicta punctele in favoarea ei. Totul insa pana la 4-2, de unde Elena Rybakina a fost mai atenta pana si la capitolul deplasare, executand cateva lovituri defensive din miscare excelente, care au transpus-o din aparare in atac direct castigator. Mai mult, Rybakina a inceput sa trimita tot mai multe mingi joase, care au fortat-o pe Simona sa se aplece mult, lucru care i-a accentuat decisiv durerile, mai apoi.

3 game-uri pierdute consecutiv, era evident ca Simona Halep nu e in apele ei, iar la 4-5 numarul 6 WTA a solicitat ajutorul medicului. Ceea ce parea initial sa fie doar un control expeditiv a ajuns sa devina time-out medical, iar 2 minute mai apoi, motivul retragerii Simonei. Halep a manifestat grimase de durere atunci cand medicul a presat asupra musculaturii din zona lombara; in plus, a parut sa resimta dureri si la sold.

La 4-5 si 30-30, dupa cateva puncte in care Halep a servit cu o intensitate minima, dorindu-si sa evite durerea, Simona s-a retras din turneu, alegand probabil cea mai inspirata decizie, in viziunea ei, avand in vedere ca sezonul asiatic abia a inceput, iar competitia Premier Mandatory de la Beijing (28 septembrie – 6 octombrie) este la doar cateva zile distanta.

Elena Rybakina va juca in sferturi fie cu Kiki Bertens, fie cu campioana en-titre, Aryna Sabalenka.