PERFORMANTA ULUITOARE pentru Miki: Halep e singura care a reusit asa ceva in ultimi 20 DE ANI! Mesaj SUPERB al Simonei pentru Buzarnescu dupa finala de la San Jose

Mihaela Buzarnescu - Maria Sakkari 6-1, 6-0, iar Miki a reusit o performanta incredibila.

Mihaela Buzarnescu a castigat finala turneului de la San Jose, si-a trecut in palmares primul sau trofeu WTA din cariera si a urcat in Top 20 mondial.

Este o performanta uluitoare tinand ca Buzarnescu a revenit pe radarul tenisului mondial abia de un an dupa o perioada indelungata in care a fost chinuita de accidentari.

Simona Halep a felicitat-o pe Mihaela Buzarnescu imediat dupa ce Miki a castigat finala turneului de la San Jose. "Ma bucur foarte mult pentru tine, Miki! Bine ai venit in Top 20", a fost mesajul postast pe Twitter de liderul mondial.

So happy for you, Miki! Welcome to the Top 20 ???????? @MikiBuzarnescu — Simona Halep (@Simona_Halep) August 5, 2018

Mihaela Buzarnescu se afla in acest moment la cea mai buna clasare a carierei. De altfel, cu exceptia Simonei Halep care este lider mondial, Mihaela Buzarnescu este singura romanca ce reuseste sa intre in Top 20 mondial in ultimii... 20 de ani.

Pentru Mihaela Buzarnescu urmeaza Rogers Cup. In primul tur va juca impotriva unei sportive venite din calificari, in timp ce in turul 2 are sanse importante sa se dueleze cu Elina Svitolina. Ar fi al treilea duel dintre Buzarnescu si Svitolina in acest an. Cele doua s-au mai intalnit la Roland Garros si Birmingham, ambele partide fiind castigate de romanca.