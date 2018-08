HALEP, ROGERS CUP | Simona, gata sa cucereasca America: "E cel mai frumos aici, ma simt ca acasa!" 

Pauza s-a terminat, Simona incepe cele 4 turnee din America!

Simona Halep s-a odihnit dupa Wimbledon, iar acum se pregateste de US Open. Pana atunci trece pe la Montreal, la Rogers Cup, acolo unde s-a impus anul trecut in finala. Simona spera sa repete performanta, mai ales ca acum revine ca lider mondial si detinatoare de Grand Slam.

"E mereu dragut sa te intorci la un turneu pe care l-ai castigat; e mereu frumos sa vin aici si sa ma bucur de atmosfera pentru ca aici e cea mai frumoasa atmosfera. Abia astept sa inceapa turneul.

Sunt fericita pentru ca sunt numarul 1 in lume, am castigat primul Grand Slam. Sunt mai usurata acum si pot sa ma bucur mai mult pe teren. Ma simt mai usoara, presiunea s-a dus.

A fost incredibil sa castig anul trecut, am multe amintiri grozave la acest turneu. Am avut meciuri grele inca din primul tur, dar am rezistat presiunii si am castigat toate meciurile de la turneu, a fost special. Am cele mai frumoase amintiri din Canada.", a spus Simona Halep.



Simona spera sa repete performanta de la Roland Garros la US Open, ultimul Grand Slam al anului. "O sa o iau cu fiecare meci in parte. O sa fie dificila acomodarea la fusul orar de aici, mereu e greu cand vii din Europa, asta e prima provocare. Nu am jucat pentru cateva saptamani, o sa am nevoie de acomiodare, dar toata lumea are aceleasi condtii. Astept primul tur, nu e usor, dar o sa incerc sa fiu concentrata si sa dau totul.

Ma bucur ca joc din nou pe hard, imi place aceasta perioada a sezonului. Terenul e dificil in fiecare saptamana, dar ma bucur sa joc si sper sa am o perioada buna", a mai spus Halep.

Simona Halep joaca direct in turul 2 la Rogers Cup cu invingatoarea partidei dintre Anastasia Pavlyuchenkova si Christina McHale.