BUZARNESCU urca in top 20 WTA dupa victoria de la San Jose! Halep conduce detasat! Cum arata lupta MONDIALA! 

Clasamentul WTA e dominat de romance!

Mihaela Buzarnescu a urcat pana pe locul 20 in clasamentul WTA, in urma victoriei de la San Jose. E cea mai buna performanta a carierei pentru Mihaela, care a avut o asensiune fulminanta in ultimul an!

Clasamentul WTA e condus in continuare de Simona Halep, care are 7511 puncte. Pe locul 2 ramane Caroline Wozniacki, cea care a strans 6660 de puncte. Podiumul WTA e completat de Sloane Stephens, cu 4952 de puncte.

Sunt 6 romance in top 100 WTA

1. Simona Halep

---------------

20. Mihaela Buzarnescu (+4 pozitii, record al carierei)

---------------

54. Sorana Cirstea

55. Irina Begu

69. Monica Niculescu (-9 pozitii)

85. Ana Bogdan (+5 pozitii)

Toate romancele sunt inscrise de saptamana aceasta la Rogers Cup de la Montreal. Simona Halep e favorita principala, in timp ce asteptarile de la Mihaela Buzarnescu au crescut dupa victoria de la San Jose.