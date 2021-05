Halep nu ramane fara antrenor roman! Simona l-a reangajat pe Daniel Dobre, omul alaturi de care a castigat turneul de la Wimbledon in 2019

Simona Halep l-a reales pe Daniel Dobre ca antrenor personal pentru o perioada nedezvaluita public pana in acest moment.

Saptamana de pauza pe care Simona Halep o are intre turneele de la Madrid si Roma inseamna suficient ragaz pentru a schimba semnificativ configuratia staff-ului sau. La doar 24 de ore dupa ce a comentat pe marginea demiterii lui Artemon Apostu-Efremov, numarul 3 WTA a dezvaluit ca l-a reangajat pe Daniel Dobre, antrenorul alaturi de care a castigat turneul de la Wimbledon in 2019.

"E un om deosebit si ma bucur sa il am din nou alaturi de mine," a afirmat Simona Halep despre continuarea colaborarii cu Daniel Dobre, pentru AntenaSport.

Despre demiterea tehnicianului poreclit de ea insasi "Arti", Simona Halep a spus urmatoarele: "Asa am simtit. Am simtit ca a venit momentul sa ne despartim. Am facut o treaba buna impreuna, mai ales pe perioada pandemiei, unde n-a fost usor pentru niciunul dintre noi. Ii multumesc inca o data pentru ca a fost alaturi de mine atat anul trecut cat si anul acesta, intr-o perioada extrem de grea", a spus Simona Halep, la Digi Sport.

"Nu pot gasi un motiv evident, ci mai degraba este o colaborare care a ajuns la sfarsit dupa multe provocari legate atat de programul competitional, cat si de restrictii legate de pandemie. O colaborare cu un jucator de asemenea calibru reprezinta o experienta fenomenala si sper sa fi reusit sa o invat atat de multe pe cat am invatat eu fiind in aceasta echipa. Darren este un mare antrenor si sa il am alaturi a fost o inspiratie majora," a fost raspunsul lui Artemon Apostu-Efremov pentru as.ro, in urma deciziei luate de Simona Halep de a renunta la serviciile sale.

Simona Halep va incerca saptamana viitoare sa isi apere titlul castigat la Roma anul trecut, sub indrumarea lui Darren Cahill si a lui Artemon Apostu-Efremov. Competitia de calibru WTA 1000 din capitala Italiei va incepe luni, 10 mai si se va incheia duminica, in data de 16.