Simona Halep a schimbat tactica! Inceput PERFECT de meci pentru liderul mondial: diferenta uriasa comparativ cu partida contra lui Kerber

Simona Halep a inceput in forta semifinala cu Muguruza si a reusit 2 break-uri in primele 3 game-uri. Comparativ cu meciul din sferturi cu Angelique Kerber, Simona Halep a schimbat tactica.

Romani din toata lumea o pot sustine pe Simona in incercarea ei de a juca o noua finala la Roland Garros.

Simona Halep a jucat la siguranta, a iesit o singura data la fileu in primele 3 game-uri si lasat-o pe Muguruza sa conduca jocul. Presiunea si miza partidei si-au spus cuvantul, iar Muguruza a gresit enorm in primele 3 game-uri. Nu mai putin de 10 greseli nefortate a comis sportiva din Spania in startul partidei.