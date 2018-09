Ce a patit Simona Halep pe strazile din Bucuresti! Imaginea a devenit rapid virala! FOTO

Traficul din Bucuresti incurca pe toata lumea!

Vacantele s-au terminat, iar soselele din BUcuresti au devenit adevarate parcari. Chiar si Simona Halep, posesoarea unor bolizi cu sute de cai e nevoita sa isi astepte randul pe arterle capitalei pentru a putea apasa pedala de acceleratie. Ea a postat o imagine pe Instagram in care se plangea de situatia traficului din orasul in care este cetatean de onoare.

"The traffic... (traficul...)", e mesajul postat de Simona Halep.

Simona Halep a mers in vacanta in Croatia cu familia, iar acum face ultimele pregatiri pentru turneele din China. Simona Halep este inscrisa la Wuhan, turneu ce debuteaza pe 24 septembrie, iar apoi va juca la Beijing, pe 29 septembrie. In octombrie, Simona Halep e favorita principala la Turneul Campioanelor de la Singapore, ultimul turneu important al anului.