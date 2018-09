CLASAMENT WTA | Simona Halep ia avans fara sa joace in fata lui Wozniacki! Pe cat a coborat Buzarnescu dupa accidentare!

Vezi aici pe ce loc sunt jucatoarele din Romania in clasamentul WTA.

Simona Halep conduce clasamentul WTA pentru a 29-a saptamana la rand, iar in total romanca are 45 de saptamani pe primul loc in cariera.

Chiar daca a iesit rapid de la US Open, Simona a luat avans in fata numarul 2, ocupat de Caroline Wozniacki. Pericolul poate veni insa de la Angelique Kerber, aflata in forma in ultima perioada. Duelul decisiv pentru ocuparea primei pozitii din clasamentul WTA la finalul anului va avea loc in Asia, la Wuhan, Beijing, iar apoi la Turneul Campioanelor de la Singapore.

Simona Halep conduce si clasamentul Race to Singapore, acolo unde este calificata deja.

Cea mai spectaculoasa modificare in clasamentul WTA vine pe locul 7, acolo unde a urcat Naomi Osaka, proaspata invingatoare de la US Open. Japoneza inca nu e calificata la Turneul Campioanelor, insa are sanse mari sa ajunga acolo, fiind clasata pe locul 4 in acest moment.

Accidentata la Rogers Cup, Mihaela Buzarnescu nu s-a recuperat la timp pentru US Open si a picat de pe locul 20 pana pe 23, insa acum este apta si va juca si ea la Wughan si Beijing.

A treia romanca in clasamentul WTA este Sorana Cirstea, locul 52. Irina Begu este pe locul 55, Ana Bogdan si Monica Niculescu sunt pe locurile 80 si 81, iar Alexandra Dolgheru este pe locul 152.

TOP 10 WTA

1 Simona Halep 8061

2 Caroline Wozniacki 5975

3 Angelique Kerber 5425

4 Caroline Garcia 4725

5 Petra Kvitova 4585

6 Elina Svitolina 4555

7 Naomi Osaka 4115

8 Karolina Pliskova 4105

9 Sloane Stephens 3912

10 Jelena Ostapenko 3787



TOP 8 RACE TO SINGAPORE

1 Simona Halep 6910

2 Angelique Kerber 5152

3 Petra Kvitova 4250

4 Naomi Osaka 4047

5 Caroline Wozniacki 3982

6 Elina Svitolina 3840

7 Sloane Stephens 3823

8 Kiki Bertens 3253

Turneul de la Wuhan debuteaza pe 23 septembrie.