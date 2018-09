Simona Halep, asa cum n-ai vazut-o NICIODATA! Cum a fost pozata

Halep a avut parte de o sedinta foto ca acum 100 de ani! Liderul mondial e pe lista celor mai importanti 100 de romani, alaturi de Hagi, Ilie Nastase sau Duckadam.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Halep a luat parte la proiectul national - 100 de chipuri romanesti, in care au fost fotografiati cei mai importanti 100 de oameni ai momentului. Halep a fost numarul 77.



Fotografiile alb-negru au fost realizate ca-n 1918, intr-un hotel vechi de un secol. Hagi, Duckadam, Nastase, Patzaichin sau Szabo au luat si ei parte la acest proiect. La 100 de ani de Romania, Halep se va imbraca in ie.