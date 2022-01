„Nu mai pot, e tot un haos dat naibii!” Darren Cahill, epuizat de audierea finală a lui Novak Djokovic

Procesul final, care va decide soarta lui Novak Djokovic în raport cu ediția 2022 a Openului Australian s-a extins pe durata a peste 8 ore, judecătorii luând o pauză și anunțând că vor anunța hotărârea finală în câteva ore.

Între timp, fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill s-a declarat epuizat de durata audierii, catalogând tot ce se întâmplă ca fiind un haos dat naibii. Actualul tehnician al Amandei Anisimova nu a ratat însă ocazia de a le aminti oamenilor că tenisul sărbătorește mâine, întrucât marchează începutul primului turneu de mare șlem al anului.

„Ok, am ieșit. Nu pot să mai ascult procesul. Totul e un haos dat naibii. Vă amintesc că Australian Open chiar începe mâine. Vor fi câteva meciuri grozave și jucători mari în ziua 1. Ne vedem mâine la AO,” a scris Darren Cahill pe Twitter.

Sportiva pregătită de Darren Cahill, Amanda Anisimova (60 WTA) joacă în runda inaugurală a Openului Australian tocmai în prima zi de concurs, în întâiul meci programat pe Arena 1573. Anisimova se va duela cu Arianne Hartono (189 WTA), venită din calificări.

Ok. I’m out. I can’t listen to that court case anymore. All a bloody mess.

A reminder that the AO actually starts tomorrow morning at 11am.

Some great matches & players to kick off Day 1. Here’s the schedule.

See ya tomorrow at the AOhttps://t.co/ffopwSE1ea