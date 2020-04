Sharapova si-a facut numarul de telefon PUBLIC! Fosta tenismena isi indeamna urmaritorii sa-i scrie pentru a o ajuta sa treaca peste izolare

Castigatoare a 5 titluri de Grand Slam in cariera, Maria Sharapova, a facut un gest prin care si-a surprins fanii. Fosta tenismena si-a facut numarul de telefon public pe toate retelele de socializare si isi indeamna fanii sa ii scrie, iar ea le va raspunde.

Mesajul a fost postat atat pe Twitter, cat si pe Instagram si fanii au fost extrem de entuziasti.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats????)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello ???????? Any great recipes welcome too ????#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS