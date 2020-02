"Complexul Maria Sharapova" | Momentele cheie in care s-a scris istoria rivalitatii dintre Simona Halep si Maria Sharapova: bilantul definitiv al meciurilor directe

Simona Halep si Maria Sharapova au conturat a doua cea mai palpitanta rivalitate a ultimului deceniu, potrivit WTA.

Simona Halep si Maria Sharapova au fost autoarele uneia dintre cele mai fascinante rivalitati consumate in ultimul deceniu in circuitul WTA.

Apreciata de oficialii circuitului feminin drept a doua cea mai urmarita dupa cea dintre surorile Williams, rivalitatea dintre Halep si Sharapova le-a schimbat amandurora traseul carierei si a fost un factor declansator din spatele ascensiunii romancei. Bilantul ramane, la finalul carierei rusoaicei, hotarat in favoarea Sharapovei.

Pata neagra a palmaresului Simonei Halep: 2-7 cu Maria Sharapova la meciurile directe



Seria confruntarilor directe a inceput favorabil rusoaicei si s-a conturat intr-o suprematie de lunga durata odata cu finalele pierdute dureros de Simona in fata Mariei, la Madrid si la Paris in luni consecutive ale anului 2014.

Halep pierdea acele finale dupa o ora si 59 de minute de joc, respectiv trei ore si cinci minute de eforturi in zadar. Lasand lacrimile in urma pe un scaun de odihna al Arenei Philippe Chatrier, Simona a continuat sa caute prima victorie in fata rusoaicei, dar avea sa mai cunoasca de trei ori consecutiv esecul.

La Cincinnati in 2014, Sharapova si Halep incepeau meciul sub lumina soarelui si il incheiau in tarziul noptii, dupa doua ore si 35 de minute de joc plus alte time-out-uri medicale.

Primul meci: 2012, primul tur la Indian Wells - Sharapova 6-3, 6-4

Al doilea meci: 2012, primul tur la Beijing - Sharapova 7-5, 7-5

Al treilea meci: 2014, finala la Madrid - Sharapova 1-6, 6-2, 6-3

Al patrulea meci: 2014, finala la Roland Garros - Sharapova - 6-4, 6-7(5), 6-4

Al cincilea meci: 2014, sferturi la Cincinnati - Sharapova 3-6, 6-4, 6-4

Al saselea meci: 2015, grupe la Turneul Campioanelor - Sharapova 6-4, 6-4

Al saptelea meci: 2017, primul tur la US Open - Sharapova 6-4, 4-6, 6-3

Revirimentul prea tarziu al Simonei Halep in fata Mariei Sharapova



Lungimea meciurilor dintre Halep si Sharapova a coborat o singura data sub borna de 90 de minute. La primul meci castigat in fata Sharapovei, Simona n-a zabovit mai mult de 74 de minute pe teren, atragandu-si hotarat primul succes dupa nu mai putin de sapte infrangeri la rand.

Al optulea meci: 2017, optimi la Beijing - Halep 6-2, 6-2

Al noualea meci: 2018, semifinale la Roma - Halep 4-6, 6-1, 6-4

Ultimul meci al rivalitatii Halep vs. Sharapova avea sa se deruleze in semifinale la Roma, cand Simona Halep a reusit, in fine, ceea ce Sharapova reusise de doua ori pana atunci: sa castige meciul dupa un prim set pierdut.