Detaliile SOCANTE care au provocat retragerea subita a Mariei Sharapova | "Eram tot timpul legata de un aparat, aveam mereu nevoie de ecografii" 

Maria Sharapova a castigat cinci titluri de mare slem, dar perseverenta care a ajutat-o la inceputul carierei i-a devenit nociva in ultimii ani.

Rusoaica a relatat ca incapatanarea de a continua sa joace dupa operatiile i-a grabit sfarsitul carierei si a acutizat anumite probleme de ordin fizic pe care le avea, inclusiv recurenta situatie a umarului sau drept.

You can’t control what people say about you and what they think about you. You can’t plan for bad luck. You can only work your hardest and do your best and tell the truth. In the end, it’s the effort that matters. The rest is beyond your control--Maria Sharapova.



"Ma uit uneori la poze cu mine si la miscarile pe care le am atunci cand ma pregatesc sa lovesc mingea, cand ma aflu in saritura sau racheta ia contact cu mingea si nici macar nu le pot privi pentru ca sunt atat de stanjenitoare. Simt atat de multa durere. Asa cum cred ca ati observat pe durata carierei mele, perseverenta mea a fost cea mai mare arma a mea, dar simt ca in ultima vreme a devenit o slabiciune. Incapatanarea care ma tinea puternica in competitii a inceput sa ma coste scump. 14 ore pe zi trebuia sa-mi fac griji pentru corpul meu. Asa au decurs ultimele sase luni petrecut pe terenul de tenis. Inainte de a merge la antrenamente eram mereu legata de un aparat de recuperare, aveam mereu nevoie de ecografii, nu era deloc in regula", a declarat Maria Sharapova.

"Nu simt ca trebuie sa merg pe terenul de tenis pentru ca intreaga lume si fiecare fan sa stie ca aceea este ultima mea aventura pe teren. Chiar si cand eram mai tanara stiam ca nu asa vreau sa-mi inchei cariera", a mai spus rusoaica, retrasa din tenis ocupand locul 373 in clasamentul WTA.

Maria, you inspired millions of people with your passion for the game and we thank you for that. You have set an example for everybody in many ways. Humble, determined and a true Champion. You’ve had such an amazing career ????????

Thank you Masha! We will miss you @MariaSharapova ???? pic.twitter.com/lhVLrcRD5e