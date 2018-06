"IMPRESIONANT!" Simona Halep cucereste PLANETA! Mii de reactii dupa ce a distrus-o pe Muguruza!

Simona Halep joaca finala Roland Garros sambata, de la ora 15:00, in direct la PROTV!

Simona Halpe s-a calificat pentru al doilea an la rand in finala Roland Garros, dupa 6-1; 6-4 cu Garbine Muguruza, una din cele mai puternice jucatoare pe zgura.

Simona a atras atentia intregii planete cu evolutia ei extraordinara.

"Victorie impresionanta pentru Simona Halep, care atinge a patra finala de Grand Slam din cariera si isi mentine pozitia de lider mondial", scrie Ben Rothenberg, reputat jurnalist de la New York Times, pe Twitter.

Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, in finala turneului de la Roland Garros, joi, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.