Simona Halep, in a treia finala de Roland Garros! Halep a dat peste cap toate calculele: "Credeam ca Muguruza va castiga!" Finala, in direct la ProTV, sambata, ora 15:00

Simona Halep a castigat partida cu Muguruza de o maniera categorica, poate cel mai bun meci al liderului mondial din acest sezon, iar Simona este in finala Roland Garros si sigura de locul 1 mondial.

Simona Halep este la a treia finala de Roland Garros si la a patra finala de GrandSlam din cariera.



"Muguruza a parut destul de crispat, dar a fost un meci care s-a ridicat la nivelul asteptarilor pe care noi, spectatorii neutri, il avem. Atunci cand ai in fata pe cineva ca Simona Halep care se misca rapid si e agresiva, e greu sa te tii de un plan care era gandit la fel. Credeam ca Muguruza o sa castige acest meci, dar Simona a dovedit ca nu am avut dreptate si ma bucur sa o vad in finala", a declarat Mats Wilander pentru EuroSport.