Aventura la Melbourne s-a incheiat: care vor fi turneele pe care le va juca Simona Halep in luna februarie

Simona Halep va participa la doua turnee importante in luna februarie.

Simona Halep a jucat a doua semifinala a carierei la Australian Open, dar sezonul abia a inceput pentru dubla campioana de Grand Slam.

Halep va urca incepand de luni pe locul 2 in ierarhia mondiala, depasind-o pe Karolina Pliskova, iar urmatoarele turnee programate in calendarul Simonei Halep vor avea loc in a doua jumatate a lunii februarie, la Dubai, respectiv Doha.

Simona Halep va avea doua saptamani de pauza dupa Openul Australian, urmand ca mai apoi sa faca deplasarea in Emiratele Arabe Unite pentru Dubai Duty Free, turneul WTA Premier stabilit pentru saptamana 17-22 februarie.

Imediat dupa, Halep va juca la Qatar Total Open, competitie de calibru Premier 5 in intervalul 23-29 februarie. Simona Halep a castigat cate un titlu la Dubai si Doha in 2015, respectiv 2014.

Intre timp, Romania va juca barajul decisiv cu Rusia pentru calificarea la turneul final al Cupei Federatiilor in absenta serviciilor Simonei Halep, care a declarat ca nu participa, intrucat prefera sa nu isi supraaglomereze calendarul in acest an.