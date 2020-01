Simona Halep n-a mai suportat! L-a dat afara pe unul dintre cei mai vechi oameni din staff

Romanca a renuntat la serviciile unuia dintre cei mai vechi colaboratori.

Proaspat eliminata in semifinalele Australian Open de catre Garbine Muguruza, scor 7-6 (3), 7-5, Simona Halep a facut modificari in cadrul echipei sale.

Conform Fanatik, campioana de la Wimbledon l-a concediat pe preparatorul fizic Teo Cercel chiar inainte de startul Openului Australian, imediat dupa turneul de la Adelaide, unde a fost eliminata prematur. "Spune-i lui Teo ca sunt foarte obosita! Am obosit!", i-a zis atunci Halep lui Darren Cahill, la o sesiune de "on court coaching".

Simona Halep a acuzat ca pregatirea facuta cu Cercel nu a fost una eficienta, iar decizia a fost luata dupa infrangerea de la Adelaide. Colaborarea dintre cei doi a inceput in 2013, Teo Cercel fiind in staff-ul Simonei indiferent de numele antrenorului pe care aceasta l-a avut. Totusi, in 2016 cele doua parti au luat o scurta pauza, dar preparatorul fizic a revenit alaturi de romanca.

Simona Halep va lua o pauza dupa turneul de la Melbourne si va lua startul in Emiratele Arabe Unite, la turneul WTA Premier Dubai Duty Free, programat in perioada 17-22 februarie.