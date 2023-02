Serena Williams (41 de ani) a jucat în două spoturi publicitare difuzate în timpul Super Bowl LVII. Kansas City Chiefs a învins Philadelphia Eagles, scor 38-35, grație unei prestații incredibile în sfertul 4 al finalei.

Cu 23 de titluri de mare șlem în palmares, Serena Williams rămâne o legendă a sportului american, iar aparițiile sale comerciale i-au impresionat pe fani.

Într-o reclamă filmată pentru coniacul Remy Martin, Serena Williams a reprodus discursul ținut de Al Pacino, în filmul Any Given Sunday.

În a doua reclamă, Serena Williams a jucat golf, într-o atmosferă estivală care le-a deschis urmăritorilor apetitul pentru o bere.

Ambele reclame în care Serena Williams a apărut au fost realizate de producători de băuturi alcoolice: Remy Martin și Michelob Ultra.

Serena Williams goes golfing in SECOND Super Bowl ad appearance of the daypic.twitter.com/aVZIyWVrYV