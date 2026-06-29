Echipa de pe locul cinci, calificare în Europa League după un play-off incredibil cu 22 de lovituri de departajare!

Partida s-a încheiat fără gol marcat după cele 90 de minute și prelungiri, astfel că învingătoarea a fost decisă la loviturile de departajare.

Formația clasată pe locul cinci în campionat a învins-o pe Gol Gohar , ocupanta locului patru, după nu mai puțin de 22 de penalty-uri executate.

Chadormalou Ardakan și-a asigurat calificarea în AFC Champions League 2, competiția echivalentă cu UEFA Europa League, după o serie dramatică de lovituri de departajare.

Cele două formații au executat câte 11 lovituri de departajare, iar Chadormalu s-a impus în cele din urmă cu 7-6, după ce portarul Hojjat Sedghi a apărat nu mai puțin de patru penalty-uri.

Golul decisiv avea să fie marcat de Alireza Arta, la ultima execuție a seriei.

Pentru a ajunge în finala acestui play-off, Chadormalu trecuse anterior de Persepolis, una dintre cele mai titrate echipe din Iran, scor 2-1 după prelungiri.

În sezonul recent încheiat din Iran, titlul a fost câștigat de Esteghlal, cu 41 de puncte, în timp ce Gol Gohar a terminat pe locul patru, cu 36 de puncte, cu doar unul peste Chadormalu.