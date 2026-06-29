Harry Kane o poate părăsi pe Bayern Munchen pentru un transfer în Spania! Atacantul a luat decizia pe loc

Harry Kane o poate părăsi pe Bayern Munchen pentru un transfer în Spania! Atacantul a luat decizia pe loc Fotbal extern
SPORT.RO
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Harry Kane este unul dintre cei mai eficienți atacanți din Europa.

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Harry KaneBayern MunchenBarcelona
Din articol

În sezonul recent încheiat, Kane a devenit Gheata de Aur a Europei, după ce a reușit să marcheze 61 de goluri în 51 de meciuri la Bayern Munchen.

Harry Kane, ofertat de Barcelona! Atacantul a luat decizia pe loc

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Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
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Presa internațională scrie că starul Angliei ar putea schimba echipa în această vară, după Campionatul Mondial. Concret, Harry Kane ar fi ajuns pe lista Barcelonei, care îi caută un înlocuitor lui Robert Lewandowski.

Prima variantă a catalanilor a fost Julian Alvarez, însă Atletico Madrid nu vrea să renunțe la atacantul argentinian în vârstă de 26 de ani. 

  • 60 de milioane de euro este cota de piață a lui Harry Kane, potrivit Transfermarkt.

Un transfer la Barcelona ar reprezenta un vis devenit realitate pentru majoritatea fotbaliștilor. Nu și pentru Harry Kane, care, potrivit The Athletic, le-ar fi transmis reprezentanților de la Barcelona, prin intermediul agenților săi, că nu își dorește să o părăsească pe Bayern Munchen.

Contractul lui Harry Kane va expira la finalul sezonului următor, însă, se pare că atacantul englez este gata să semneze un nou contract cu formația bavareză. Totuși, ce este clar este faptul că Harry Kane nu va discuta deloc despre viitorul său până ce nu se va încheia Cupa Mondială.

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