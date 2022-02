Un cartonaș de colecție cu Serena Williams s-a vândut cu $117,000: suma depășește de două ori vechiul record

Un cartonaș de colecție cu Serena Williams s-a vândut cu suma de $117,000. Acesta a fost tranzacționat pe platforma PWCC, al cărei director s-a declarat profund impresionat de suma atinsă, în condițiile în care a depășit de două ori precedentul record.

Cel mai scump cartonaș de colecție marca Sports Illustrated for Kids vândut până la acesta valora $44,280.

Director de Marketing al PWCC, Chris Callahan a declarat: „Suntem extrem de încântați să vedem vânzările cartonașelor cu Serena Williams urcând la $117,000, lucru care reafirmă ce știam cu toții deja: e cea mai bună jucătoare din toate timpurile.

Vânzările surprind și creșterea cartonașelor cu sportul feminin în ultimul an. Am înregistrat vânzări record în 2021, dar aceasta este un pas major înainte, întrucât e mai mult decât dublul precedentului record,” a spus Callahan, conform Tennis World USA.

Serena Williams nu a mai jucat un meci oficial de tenis din 29 iunie 2021, când se retrăgea accidentată în primul tur al competiției de Grand Slam de la Wimbledon, în meciul cu Aliaksandra Sasnovich.

Just In: This 1999 SI For Kids Series 4 Serena Williams Rookie card sold for $117,000 at @PWCCmarketplace.

The sale more than doubles the previous record for a women’s sports card of $44,280. pic.twitter.com/6TsekLjzps