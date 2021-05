Serena Williams nu vrea sa participe la Jocurile Olimpice din Tokyo! "Nu am stat niciodata mai mult de 24 de ore fara fiica mea!" 

Serena Williams nu vrea sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru ca decizia ar insemna sa stea departe de fiica sa, Olympia.

Semifinala pierduta la Australian Open in favoarea japonezei Naomi Osaka a fost ultimul meci oficial jucat de Serena Williams, din 18 februarie incoace. Spre deosebire de alte sezoane, jucatoarea cu 23 de titluri de Grand Slam in palamres participa la Roma in acest an, unde a facut declaratii surprinzatoare referitoare la planurile sale pentru acest sezon.

Serena Williams va implini 40 de ani la o luna dupa incheierea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, de unde ar putea lipsi, intrucat considera actuala stagiune mult prea incarcata pentru a-si putea indeplini in paralel si indatoririle de mama. Intrebata daca s-ar deplasa in Japonia pentru a lua parte la Olimpiada chiar si in cazul in care ar exista restrictii severe anti-COVID, americanca a raspuns:

"Nu am stat niciodata 24 de ore fara ea, deci cred ca asta raspunde la intrebare. Olympia si cu mine suntem cele mai bune prietene. Nu m-am gandit prea mult la Tokyo, pentru ca ar fi trebuit sa se tina anul trecut, dar acum se tine anul asta, mai e si pandemia... sunt prea multe lucruri la care trebuie sa ma gandesc. Apoi vin Grand Slam-urile, sunt multe," a declarat Serena Williams la Roma, noteaza DailyMail.

Cu toate acestea, Serena Williams intentioneaza sa joace toate cele patru turnee de mare slem in acest an, inclusiv Roland Garros-ul, de la care a absentat de cinci ori de-a lungul carierei (2000, 2005, 2006, 2011, 2017). Cat despre palmaresul sau olimpic, acesta face de inteles decizia surorii mai mici a familiei Williams, aceasta avand 4 medalii de aur si 4 participari olimpice, prima avand loc la Sydney, in 2000.