Doar meciuri grele pentru Simona Halep la Roma, unde va incerca sa isi apere trofeul castigat anul trecut! Cand se va duela cu Angelique Kerber in turul 2 

Simona Halep nu va juca in primul tur al turneului WTA 1000 de la Roma, datorita statutului de favorita numarul 3 la castigarea trofeului.

Rezultatul tragerii la sorti a tabloului principal de la Roma nu a fost bland cu Simona Halep. In ciuda unui prim tur liber, numarul 3 WTA nu va avea parte de niciun meci facil in capitala Italiei.

Simona va incepe la foc automat intrecerea, cu o partida impotriva germancei Angelique Kerber (33 de ani, 26 WTA), tripla campioana de Grand Slam. In cazul unei victorii, Halep ar putea reedita in optimi finala Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko fiind una dintre cele trei adversare posibile.

Traseul virtual al Simonei Halep la WTA 1000 Roma



Turul 2 - Angelique Kerber

Optimi - Jelena Ostapenko / Johanna Konta / Marketa Vondrousova

Sferturi - Petra Kvitova / Bianca Andreescu

Semifinale - Naomi Osaka / Serena Williams / Jennifer Brady

Finală - Ashleigh Barty / Aryna Sabalenka / Elina Svitolina / Sofia Kenin

In sferturi, Halep s-ar putea duela cu Petra Kvitova ori Bianca Andreescu, in vreme ce semifinala ar propune o intalnire cu Naomi Osaka ori Serena Williams. Inevitabil, in finala Simona Halep ar putea juca cu liderul mondial, Ashleigh Barty, aflata intr-o forma senzationala, la fel ca Aryna Sabalenka - proaspata campioana de la Madrid -, care a invins-o in semifinalele turneului de la Stuttgart.

"E o presiune pentru ca sunt detinatoarea trofeului, dar nu ma gandesc la acest lucru. Dupa perioada asta in care mi-a fost destul de greu, mai ales mental, vreau doar sa joc mai bine tenis si sa fiu concentrata pe toata durata meciului. Rezultatul va veni daca voi fi la un nivel destul de ridicat. La Madrid e altitudine si mingea zboara mult mai mult, iar la Roma e zgura adevarata si am sentimentul ca poti sa alergi mult, poti sa deschizi terenul mai bine. Ambele turnee imi plac foarte mult. Imi place mult mai mult cand sunt fanii prezenti la meciuri si chiar le-am simtit lipsa, e o energie in plus, o energie frumoasa," a declarat Simona Halep inaintea startului turneului WTA 1000 de la Roma, noteaza GSP.

Turneul WTA 1000 de la Stuttgart va avea loc in perioada 10-16 mai. Meciul dintre Simona Halep si Angelique Kerber este asteptat sa aiba loc miercuri, 12 mai.