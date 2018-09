Cea mai mare sustinatoare a Serenei Williams! Imaginea care a strans zeci de mii de aprecieri si mii de distribuiri | FOTO

Serena Williams s-a calificat fara probleme in ultimul act la Flushing Meadows.

Pare ca nicio adversara nu este indeajuns de buna pentru a-i sta in cale. Americanca in varsta de 36 de ani a trecut in semifinale de letona Anastasija Sevastova, scor 6-3, 6-0, dupa doar 66 de minute de joc.

Dupa meci, Serena a publicat pe retelele de socializare o fotografie cu Olympia, fiica ei, acum in varsta de 1 an, imbracata exact ca mama ei pe terenul de tenis intreband “A castigat mami?”. Micuta impinge in imagine un carucior de jucarie, iar fanii americancei au fost foarte incantati sa o vada pe Olympia purtand acelasi echipament ca al mamei ei: “Cea mai buna mama si atleta din lume”, “Mami intotdeauna castiga”, “Cu siguranta, Olympia! Sunt cea mai mandra de tine, Serena”, “Fara indoiala! E cea mai buna tenismena de pe planeta si purta echipament exact ca al tau”, “Am murit! Cat de draguta poate fi!”, au fost doar cateva dintre replicile de la postarea Serenei Williams.

Americanca a demonstrat de-a lungul celor doua saptamani ca a revenit cu adevarat in circuit, insa va avea parte in finala de un nou test. Serena Williams si Naomi Osaka s-au mai intalnit o singura data in circuit, anul acesta la Miami, cand sportiva din Japonia s-a impus in minimul de seturi. Finala feminina de la US Open va avea loc sambata, nu inainte de ora 23, ora Romaniei.