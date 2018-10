Anunt ingrijorator al Serenei Williams! "Mi-am imbolnavit bebelusul" Dezvaluire de ultima ora a americancei

Astazi, jucatoarea din Statele Unite a explicat decizia ei marturisind ca este foarte intristata de ceea ce i s-a intamplat. Concret, fetita ei s-a imbolnavit din cauza faptului ca mama ei a petrecut timp cu ea ignorand ca este ea insasi bolnava.

"Am fost incredibil de bolnava si acum cred (desi am folosit dezinfectant) ca mi-am imbolnăvit bebelusul. Acum suntem amandoua bolnave! Nu ma puteam simti mai rau despre asta. Data viitoare voi intra singura in carantina!", a scris Serena pe contul personal de Twitter.

Totusi, americanca a anuntat deja ca va face parte din echipa SUA alaturi de Tiafoe in cadrul Hopman Cup, eveniment care va avea loc la inceputul anului 2019. La acelasi turneu va participa si Roger Federer.

I’ve been Incredibly sick and now I believe (although walking around with Hand sanitizer and diseffencant spray) I got my baby sick. ????????Now we are both sick. I could not feel worse about it. Next time I’m going to quarantine myself.