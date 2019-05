RONALD GARROS 2019 | Serena a trecut de Diatcenko in primul tur, dupa ce a pierdut primul game al meciului! Nume importante din clasamentul WTA sunt deja OUT. Toate rezultatele

Simona Halep joaca astazi la Roland Garros.

Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, campioana la Roland Garros in 2002, 2013 si 2015, a obtinut o victorie in trei seturi, cu 2-6, 6-1, 6-0, in fata rusoaicei Vitalia Diatcenko, luni, in prima runda a editiei din acest an a turneului parizian.

Williams, care se afla in cautarea celui de-al 24-lea titlu de Mare Slem din cariera, a intregistrat victoria sa numarul 800 in circuitul feminin, in fata unei rusoaice aflate pe locul 83 in lume.

Serena (37 ani), care a venit la Paris cu doar noua meciuri jucate in acest sezon, o va intalni in turul secund pe invingatoarea dintre japoneza Kurumi Nara, venita din calificari, si slovena Dalila Jakupovic.

Sorana Cirstea s-a calificat cu ceva emotii in turul al doilea, dupa 5-7, 6-4, 7-5 cu slovena Kaja Juvan (18 ani), inlocuitoarea de ultim moment a cehoaicei Petra Kvitova (accidentata). Urmatoarea adversara a Soranei Cirstea va fi Aliona Bolsova (Spania), care a trecut de veterana rusa Vera Zvonareva (34 ani) cu 6-4, 6-2.

Rezultatele inregistrate luni în primul tur la simplu feminin



Serena Williams (SUA/N.10) - Vitalia Diatcenko (Rusia) 2-6, 6-1, 6-0

Sofia Kenin (SUA) - Giulia Gatto-Monticone (Italia) 6-3, 5-7, 6-2

Su-Wei Hsieh (Taiwan/N.25) - Viktorija Golubic (Elvetia) 6-4, 3-6, 6-0

Andrea Petkovic (Germania) - Alison Riske (SUA) 2-6, 6-3, 7-5

Danielle Collins (SUA) - Tatjana Maria (Germania) 6-0, 6-2

Ashleigh Barty (Australia/N.8) - Jessica Pegula (SUA) 6-3, 6-3

Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Mihaela Buzarnescu (Romania/N.30) 6-4, 6-4

Samantha Stosur (Australia) - Barbora Strycova (Cehia) 6-2, 7-6 (7/3)

Aliona Bolsova (Spania) - Vera Zvonareva (Rusia) 6-4, 6-2

Sorana Cirstea (Romania) - Kaja Juvan (Slovenia) 5-7, 6-4, 7-5

Jennifer Brady (SUA) - Ivana Jorovic (Serbia) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Polona Hercog (Slovenia) - Aleksandra Sasnovich (Belarus/N.32) 4-6, 6-2, 8-6

Rebecca Peterson (Suedia) - Iulia Putintseva (Kazahstan) 6-3, 7-5

Donna Vekic (Croatia/N.23) - Liudmila Samsonova (Rusia) 6-2, 6-4

Johanna Konta (Marea Britanie/N.26) - Antonia Lottner (Germania) 6-4, 6-4

Lauren Davis (SUA) - Kristyna Pliskova (Cehia) 6-2, 6-4

Viktoria Kuzmova (Slovacia) - Alize Cornet (Franta) 6-4, 6-3

Kiki Bertens (Olanda/N.4) - Pauline Parmentier (Franta) 6-3, 6-4

Shelby Rogers (SUA) - Astra Sharma (Australia) 6-3, 6-3

Carla Suarez Navarro (Spania/N.28) - Daiana Iastremska (Ucraina) 2-6, 7-6 (7/0), 6-0

Elise Mertens (Belgia/N.20) - Tamara Zidansek (Slovenia) 6-4, 3-6, 6-2

Diane Parry (Franta) - Vera Lapko (Belarus) 6-2, 6-4

Mandy Minella (Luxemburg) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 6-4, 6-2

Anastasija Sevastova (Letonia/N.12) - Luksika Kumkhum (Thailanda) 6-1, 6-4

Veronika Kudermetova (Rusia) - Caroline Wozniacki (Danemarca/N.13) 0-6, 6-3, 6-3

Zarina Dias (Kazahstan) - Audrey Albie (Franta) 6-2, 6-2

Shuai Zhang (China) - Varvara Lepchenko (SUA) 6-1, 6-1

Kaia Kanepi (Estonia) - Julia Goerges (Germania/N.18) 7-5, 6-1