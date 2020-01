Serena Williams castiga primul titlu WTA dupa trei ani de insuccese | Ce a facut in finala de dublu alaturi de Caroline Wozniacki 

Din articol Serena Williams nu mai castigase niciun titlu de la Australian Open 2017

Serena Williams a intrat in clubul select al mamelor castigatoare de titluri WTA.

Serena Williams a invins-o in finala de la Auckland pe Jessica Pegula in doua seturi, scor 6-3, 6-4, bifand primul titlu WTA castigat dupa trei ani de seceta.

Ocupanta locului secund in clasamentul celor mai titrate jucatoare din istoria tenisului feminin ajunge in acest mod la al 73-lea titlu WTA al carierei si o acompaniaza pe Kim Clijsters in clubul mamelor care reusesc sa castige un titlu WTA.

Congrats @serenawilliams ???????? ???? 1st title as a mom

???? 1st #ASBClassic title

???? 1st title of 2020

???? 2nd WTA International title

???? 73rd WTA career title ✅ Champion on tour for a FOURTH consecutive decade. ????: Getty pic.twitter.com/RIIZb9L9NA — Luis. ????7️⃣3️⃣ (@serenapower_) January 12, 2020

Serena Williams nu mai castigase niciun titlu de la Australian Open 2017



Serena Williams a sarbatorit victoria alaturi de fiica sa, Alexis Olympia si a anuntat la finalul partidei ca va dona toti banii incasati la aceasta competitie pentru victimele incendiilor din Australia.

Din nefericire pentru Serena Williams, ziua finalelor nu a fost 100% productiva, americanca pierzand alaturi de Caroline Wozniacki ultimul act al probei de dublu, 4-6, 4-6 in fata perechii formate din Asia Muhammad si Taylor Townsend.