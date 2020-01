Campioana AO 2018 se retrage din tenis | SEXY: in ce forma se afla Caroline Wozniacki inaintea ultimului turneu pe care il va juca

Din articol Caroline Wozniacki, fost numar 1 WTA cu un singur titlu de mare slem in palmares

Caroline Wozniacki este pregatita din toate punctele de vedere inaintea editiei 2020 a Openului Australian, ultimul turneu din cariera sa.

Caroline Wozniacki este intr-o forma fizica senzationala inaintea ultimului turneu pe care il va juca in cariera sa de jucatoare profesionista.

Dupa 14 ani si jumatate petrecuti in circuitul WTA, Wozniacki se va axa pe alte planuri personale, motivand intr-o declaratie online ca artrita reumatoida de care sufera nu constituie unicul motiv din spatele acestei alegeri.

"Am jucat tenis profesionist inca de la varsta de 15 ani. In aceasta perioada am trait un prim capitol minunat al vietii mele. Cu 30 de titluri WTA, o clasare pe locul 1 timp de 71 de saptamani, un Turneu al Campioanelor, 3 participari la Olimpiada, inclusiv ca portdrapel al Danemarcei, cu victoria de la Australian Open din 2018, am reusit tot ce visam vreodata sa reusesc pe un teren de tenis.

Mi-am spus intotdeauna ca, la vremea potrivita, voi vrea sa fac mai mult decat tenis. In ultimele luni, am realizat ca sunt multe lucuri pe care as vrea sa le fac in afara tenisului. Sa ma casatoresc cu David a fost unul dintre acele obiective, la fel ca intemeierea unei familii, calatoriile si demersurile noastre de a informa lumea despre artrita reumatoida (vom avea un proiect in sensul acesta), toate acestea constituie pasiuni pe care vreau sa le duc mai departe.

Acestea fiind spuse, va anunt azi ca ma voi retrage din tenisul profesionist la finalul Openului Australian. Decizia nu are nimic de-a face cu starea mea de sanatate si nu reprezinta un salut de "la revedere". Abia astept sa impartasesc cu voi calatoria incantatoare care ma asteapta!" a scris Caroline Wozniacki pe Instagram.

Caroline Wozniacki a facut o finala in acest an, in proba de dublu a turneului WTA de la Auckland, alaturi de Serena Williams.