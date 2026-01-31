OFICIAL Codașa Metaloglobus și-a vândut în străinătate cel mai bun jucător!

Echipa din București este pe ultimul loc în Superligă.

Metaloglobus București, ultima clasată din Superliga României, l-a vândut astăzi în străinătate pe Christ Kouadio, om de bază la echipa antrenată de Mihai Teja.

Christ Kouadio, transferat în Serbia

🤝 MULȚUMIM, CHRIST KOUADIO! Clubul Metaloglobus și Radnik Surdulica, din Serbia, au ajuns la o înțelegere privind transferul definitiv al fundașului dreapta.

👉 Ivorianul a jucat de 17 ori pentru Metaloglobus în actuala ediție din Superliga, oferind două pase decisive. El a adunat și trei apariții în Cupa României.

💚💙 Mult succes, Christ!”, a postat Metaloglobus.

Iar comentariile suporterilor nu au ezitat să apară: ”Cel mai bun jucător l-am pierdut”!

Conform Transfermarkt, suma de transfer este de doar 30.000 de euro.

Mihai Teja, decepționat după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2: „Meritam mult mai mult, nu mă așteptam”

CFR Cluj a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-2, gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 24-a din Superligă - însă ardelenii au fost conduși cu 1-0 și 2-1, au egalat la 2 cu noroc din penalty și au marcat ultimele două goluri în minutele 88 și 89.

La finalul partidei, antrenorul învinșilor, Mihai Teja, a recunoscut că nu se aștepta ca echipa sa să piardă meciul din Gruia. 

„Am făcut un meci bun, am jucat de la egal la egal, poate, de multe ori, peste adversarul nostru, peste CFR. Au un lot și numeric și valoric și pot face diferența în orice moment, dar noi meritam mult mai mult.

La acel penalty, s-a rupt puțin echipa. Am căzut din punct de vedere psihic, după care au mai fost două goluri pe final, unde s-a văzut valoarea individuală. Korenica, stângul, dreptul, nu știi cu ce trage, dă gol, ține de finețe.

Dar eu îi felicit pe băieți, au avut atitudine, am venit să câștigăm. Nu mă așteptam să plecăm cu înfrângere de aici. La faza penalty-ului, am avut și ghinion. Poate dacă Gabrilaș apăra acel penalșty, se juca altfel, dar asta este.

Am avut și probleme de lot, am jucat cu cinci sau șase fotbaliști under din minutul 20. Echipa arată foarte bine, dar ne mai trebuie puțin ca să legăm două-trei victorii consecutive pentru a prinde încredere”, a declarat Mihai Teja.

