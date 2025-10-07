Acum s-a aflat și cum a fost posibil ca spaniolul să continue să joace la cel mai înalt nivel. Se pare că a apelat la o tehnologie de ultimă oră, un bandaj special care i-a calmat durerile aproape instantaneu.



Bandajul "magnetic" face minuni



Imediat după accidentare, fizioterapeutul său, Juanjo Moreno, i-a aplicat lui Alcaraz un bandaj elastic adeziv denumit "Magnetic Tape". Nu este prima dată când ibericul folosește această metodă, el apelând la ea și în timpul turneului de la Roland Garros.



Creatorul bandajului, Francisco Selva, a explicat pentru publicația MARCA beneficiile acestuia: "Acest produs este inovator și are beneficii reale. Reduce durerea, crește forța și îmbunătățește mobilitatea aproape imediat în majoritatea cazurilor".



După triumful din Japonia, Alcaraz a decis să nu forțeze și a renunțat la participarea la Masters-ul de la Shanghai pentru a se reface complet. O alegere inspirată, având în vedere că umiditatea extremă din China a dus la mai multe abandonuri, inclusiv cel al marelui său rival, Jannik Sinner.



În prezent, campionul de la US Open se bucură de câteva zile de relaxare, recent participând la nunta unui prieten. El urmează să reia antrenamentele vineri și va reveni în competiție pe 15 octombrie, la turneul demonstrativ "Six Kings Slam" din Arabia Saudită.

