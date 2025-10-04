Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) are parte de cel mai bun sezon al carierei, după cum el însuși l-a caracterizat, însă nici măcar cele șaizeci și șapte de victorii acumulate în primele nouă luni ale anului nu îl protejează de amenzile aspre ale circuitului ATP.

Carlos Alcaraz pierde aproape două milioane de euro din cauza absențelor de la Toronto și Shanghai

Pentru că a ajuns la două absențe în circuitul competițiilor ATP Masters 1000 - Toronto și Shanghai -, tenismenul din Murcia va primi cu 50% mai puțin pentru performanțele atinse în întrecerile de acest calibru.

În consecință, Carlos Alcaraz va pierde aproximativ 1,91 milioane de euro din cele 3,82 pe care le-ar fi meritat potrivit rezultatelor obținute pe teren.

