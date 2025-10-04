Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) are parte de cel mai bun sezon al carierei, după cum el însuși l-a caracterizat, însă nici măcar cele șaizeci și șapte de victorii acumulate în primele nouă luni ale anului nu îl protejează de amenzile aspre ale circuitului ATP.
Carlos Alcaraz pierde aproape două milioane de euro din cauza absențelor de la Toronto și Shanghai
Pentru că a ajuns la două absențe în circuitul competițiilor ATP Masters 1000 - Toronto și Shanghai -, tenismenul din Murcia va primi cu 50% mai puțin pentru performanțele atinse în întrecerile de acest calibru.
În consecință, Carlos Alcaraz va pierde aproximativ 1,91 milioane de euro din cele 3,82 pe care le-ar fi meritat potrivit rezultatelor obținute pe teren.
Alcaraz s-a retras de la Shanghai din cauza unei accidentări la gleznă
După victoria din finala turneului ATP 500 de la Tokyo, Carlos Alcaraz a anunțat că se va retrage din competiția de o mie de puncte de la Shanghai pentru a-și menaja corpul și a nu risca agravarea unor dureri pe care le resimte.
Hotărârea campionului de la US Open are sens, în contextul în care a suferit o sperietură zdravănă, la Tokyo, în meciul cu Sebastian Baez, suferind o luxație la glezna stângă.
„Cred că programul e foarte strâns. Trebuie să îl îndrepte într-un fel. Sunt prea multe turnee obligatorii la rând, nu ni se permite să alegem,” s-a pronunțat Carlos Alcaraz, în capitala Japoniei.
Carlos Alcaraz este așteptat să nu rateze turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, programat în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie.