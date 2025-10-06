Fanii au fost liniștiți însă de un apropiat al acestuia, compatriotul Lorenzo Musetti, care a oferit informații direct din interiorul echipei lui Sinner.



După victoria sa din optimile turneului Masters 1000 de la Shanghai, Musetti a adus lămuriri despre situația prietenului său, calmând speculațiile privind o posibilă accidentare gravă.



Musetti aduce lămuriri



Lorenzo Musetti a povestit că, deși nu a vorbit direct cu Sinner, a stat de vorbă cu antrenorul acestuia și veștile sunt cât se poate de bune.



"Nu am vorbit direct cu Jannik de la retragerea de ieri, dar m-am întâlnit în această dimineață la micul dejun cu antrenorul său, Simone Vagnozzi, și nu părea deloc îngrijorat", a transmis Musetti.



Mai mult, acesta a oferit și detalii despre programul pe care Sinner îl va urma, semn că revenirea pe teren este iminentă: "Mi-a spus că Sinner a și plecat, așa că îmi imaginez că îl vom revedea în acțiune la demonstrativul Six Kings Slam din Arabia Saudită și apoi la turneul ATP 500 de la Viena".

