"Scuipatul meu va valora 20.000 de dolari!" Nick Kyrgios si-a pus toata America in cap dupa ultimul gest: ce a postat pe retelele de socializare

Australianul a incarcat o captura cu Daniil Medvedev aratand degetul mijlociu tuturor spectatorilor din tribunele Arenei Louis Armstrong, in timpul meciului cu Feliciano Lopez. Kyrgios a postat un comentariu mai apoi, spunand ca apreciaza gestul facut de tenismenul rus.

Hahaha I rateeeee what medvedev said to the crowd last night ????

Cu privire la amenda de 9.000 de dolari primita de Medvedev dupa acele incidente, Kyrgios a ironizat valoarea mica a amenzii, declarand ca scuipatul sau va valora peste cativa ani 20.000 de dolari pe Ebay.

My spit is gonna be on eBay later for 20k ????????????????????‍♂️ https://t.co/zXIlzscDtp

Nu in ultimul rand, Nick Kyrgios a avut o problema cu Tom Rinaldi, comentatorul ESPN de tenis, despre care a spus urmatoarele: "Cine naiba e Tom Rinaldi si de ce comenteaza un meci de tenis cand nu are habar despre ce se intampla acolo", a comentat Kyrgios.

Who the hell is Tom Rinaldi and why he is commentating a tennis match when he has no idea what’s going on