Scapat de sub control: Bernard Tomic, amenintat de iubita ca va publica un sex tape dupa ce i-a rupt laptopul in doua

Bernard Tomic a fost filmat de iubita in mijlocul unei crize de nervi, in care a ajuns sa-i rupa laptopul in doua.

Bernard Tomic (28 de ani, 214 ATP) a ajuns intr-o situatie in care viata sa nu se mai confunda deloc cu cea a unui jucator profesionist de tenis. Intr-o iesire nervoasa dupa o cearta cu iubita sa, Vanessa Sierra, australianul i-a spart laptopul in doua, provocandu-i pagube de peste 16,000 de dolari americani.

"Nu va puneti cu orgoliul unui tenismen. Ca sa acopar paguba de 16,000 de dolari cauzata de iesirea lui nervoasa o sa public un sex tape pe contul meu de Only Fans. Nu imi pare rau!" a transmis Vanessa Sierra pe Instagram, care a evaluat valoarea totala a daunelor: "16,000 de dolari distrusi, acum nu pot sa lucrez, iar jumatate de milion de dolari e blocata in cryptomonede," a adaugat Sierra.

"Vanessa crede ca publicarea clipurilor pe contul ei de Only Fans o sa ma afecteze. Stati un pic sa imi numar din nou milioanele," a fost replica lui Bernard Tomic dupa cele intamplate.

Bernard Tomic, cel mai tanar campion din istoria Australian Open



Bernard Tomic este cunoscut drept unul dintre cei mai apatici jucatori de tenis din intreaga lume. La editia 2018 a Openului Australian, dupa ce a sfarsit eliminat inca din faza calificarilor, Tomic le-a spus jurnalistilor: "Eu doar numar bani, asta e tot ce fac eu, imi numar milioanele. Mergeti sa faceti si voi ce am reusit eu. Pa, pa!" a fost mesajul comunicat de Tomic in cadrul unei conferinte de presa.

"Probabil ca nu ma placeti, dar eu la doar 24 de ani am lucrurile pe care voi doar le visati. La sfarsitul zilei, nu trebuie sa ma placeti. Intoarceti-va la visele voastre de a avea o masina sau o casa, cat eu ma duc sa mi le cumpar," a mai spus Tomic, potrivit The Daily Mail.

Bernard Tomic este fost numar 17 ATP si ramane cel mai tanar sfertfinalist al unui turneu de mare slem, de la Michael Chang incoace. Tomic bifa aceasta performanta la Wimbledon 2011, pe cand avea doar 18 ani.

Potentialul tenismenului australian a fost enorm in perioada junioratului: Tomic este in continuare cel mai tanar campion al Openului Australian in proba de juniori - 15 ani si se mandreste cu victorii obtinute pe tabloul principal de la Melbourne pe cand avea doar 16, respectiv 17 ani.