Cineva sa-l opreasca! La 39 de ani, 'fenomenul' Roger Federer a inventat o noua lovitura in tenis: ce a putut sa-i faca lui Marin Cilic la Roland Garros 

Roger Federer revolutioneaza inca o data legile fizicii in tenis: elvetianul a lovit un retur imposibil in meciul cu Marin Cilic.

Roger Federer a devenit tenismen profesionist in 1998, dar 23 de ani petrecuti in circuitul ATP nu il impiedica pe maestrul elvetian sa gaseasca noi metode de a castiga puncte pe terenul de tenis.

In turul secund la Roland Garros 2021 - a 19-a editie a Openului Francez la care participa - Federer l-a invins in patru seturi pe fostul campion de la US Open, Marin Cilic (47 ATP), scor 6-2, 2-6, 7-6, 6-2, dar nu fara sa reuseasca unul dintre cele mai spectaculoase retururi din istoria tenisului. "Doar te flexezi acum, nu-i asa, Roger?" au scris reprezentantii ATP Tour pe Twitter ca reactie la aceasta reusita incredibila a lui Federer.

Desi a parut ca va alege un retur de backhand-slice, care sa returneze croatului din viteza notabila pe care o imprima la serviciu, Roger Federer a reusit o scurta direct castigatoare la care jucatorul nascut in Medjugorje nu a mai avut nicio sansa de a ajunge.

In a treia runda competitionala, Roger Federer va primi replica germanului Dominik Koepfer (59 ATP), care i-a invins in primele doua tururi pe Joao Sousa si Taylor Fritz.