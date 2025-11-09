VIDEO Scandal monstru: Rybakina a refuzat să stea la poză, după ce a câștigat Turneul Campioanelor

Scandal monstru: Rybakina a refuzat să stea la poză, după ce a câștigat Turneul Campioanelor
Sportiva din Kazahstan a dat naștere la un moment extrem de controversat, iar imaginile fac înconjurul lumii.

După ce a câştigat titlul la Turneul Campioanelor în faţa Arynei Sabalenka, Elena Rîbakina nu a dorit să se fotografieze, în timpul ceremoniei, alături de noua şefă WTA, Portia Acher! Sportiva din Kazahstan se află în conflict cu instituţia, de când antrenorul ei a fost suspendat.

Rybakina, în vârstă de 26 de ani, a fost invitată să pozeze alături de jucătoarea belarusă şi de Portia Acher, CEO-ul WTA. În ciuda insistențelor organizatorilor însă, Rybakina a refuzat, iar Acher a fost fotografiată doar alături de Sabalenka.

RYbakina se află în conflict cu WTA, de când acest for l-a anchetat şi suspendat pe antrenorul său, Stefano Vukov, în februarie, pentru abuzuri şi violenţă asupra ei. O decizie împotriva căreia Vukov a făcut apel (suspendarea sa a fost ridicată) şi care i-a permis să fie alături de jucătoarea sa în această săptămână, aşa cum a făcut-o de câteva luni.

Întrebată de jurnalista Reem Abuleil despre motivul pentru care a refuzat să pozeze la ceremonia de după Turneul Campioanelor, Rybakina a răspuns că preferă să păstreze motivul pentru ea.

Potrivit news.ro, în ceea ce priveşte relaţia sa cu WTA, Rybakina a declarat: „Cred că toţi ne facem treaba şi am avut ocazia să purtăm discuţii, dar în final nu s-a concretizat nimic, aşa că toţi ne facem treaba şi cred că aşa va rămâne”.

Jackpot Rybakina: a câștigat Turneul Campioanelor și a primit o sumă colosală!
Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“
Rupt de Serbia, Novak Djokovic a explicat totul: de ce s-a mutat în Grecia cu întreaga familie
19 ani, atât a durat! Cleopatra Stratan l-a întâlnit, în sfârșit, pe Ghiță la portiță: "Am dovada!"
Manchester City - Liverpool 0-0 e în direct pe VOYO: se joacă un meci colosal, în Premier League
Stanciu, „omul invizibil“ la Genoa: ce i s-a întâmplat, astăzi, arată gravitatea situației
Universitatea Craiova - UTA Arad 1-1. Oltenii nu stau la discuții: egalează printr-o execuție superbă
Jean Vlădoiu, discurs necruțător la adresa CFR-ului: "Metode de ligi inferioare! Portarul lor leșina pe teren!"
Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB



Manchester City - Liverpool 0-0 e în direct pe VOYO: se joacă un meci colosal, în Premier League
Stanciu, „omul invizibil“ la Genoa: ce i s-a întâmplat, astăzi, arată gravitatea situației
Florin Tene și-a amintit un episod magnific cu Emeric Ienei la Steaua. "Eram rezervă, eram foarte supărat!" Ce a urmat
„Made in Romania”! Motivul pentru care Daniel Pancu nu a venit la interviu după debutul la CFR Cluj
Universitatea Craiova - UTA Arad 1-1. Oltenii nu stau la discuții: egalează printr-o execuție superbă
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele hârtiei
A bătut-o pe Halep în semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

