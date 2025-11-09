Rybakina, în vârstă de 26 de ani, a fost invitată să pozeze alături de jucătoarea belarusă şi de Portia Acher, CEO-ul WTA. În ciuda insistențelor organizatorilor însă, Rybakina a refuzat, iar Acher a fost fotografiată doar alături de Sabalenka.

După ce a câştigat titlul la Turneul Campioanelor în faţa Arynei Sabalenka, Elena Rîbakina nu a dorit să se fotografieze, în timpul ceremoniei, alături de noua şefă WTA, Portia Acher! Sportiva din Kazahstan se află în conflict cu instituţia, de când antrenorul ei a fost suspendat.

RYbakina se află în conflict cu WTA, de când acest for l-a anchetat şi suspendat pe antrenorul său, Stefano Vukov, în februarie, pentru abuzuri şi violenţă asupra ei. O decizie împotriva căreia Vukov a făcut apel (suspendarea sa a fost ridicată) şi care i-a permis să fie alături de jucătoarea sa în această săptămână, aşa cum a făcut-o de câteva luni.

Întrebată de jurnalista Reem Abuleil despre motivul pentru care a refuzat să pozeze la ceremonia de după Turneul Campioanelor, Rybakina a răspuns că preferă să păstreze motivul pentru ea.

Potrivit news.ro, în ceea ce priveşte relaţia sa cu WTA, Rybakina a declarat: „Cred că toţi ne facem treaba şi am avut ocazia să purtăm discuţii, dar în final nu s-a concretizat nimic, aşa că toţi ne facem treaba şi cred că aşa va rămâne”.

