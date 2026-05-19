Gigi Becali l-a șters de pe ”lista neagră” și anunță: ”L-am sunat pe MM, i-am zis!”

Gigi Becali a dezvăluit după eșecul suferit de FCSB în fața lui Hermannstadt faptul că cinci sau șase jucători vor părăsi gruparea roș-albastră în această vară, însă alți cinci sau șase jucători vor veni.

Pe lista neagră a patronului de la FCSB se aflau, de fapt, mai mulți jucători, însă Becali s-a răzgândit în privința unora dintre ei. Printre aceștia se află și Ofri Arad. Transferat în iarnă cu mari așteptări, israelianul a venit accidentat la FCSB și nu s-a bucurat de prea multe minute.

În puținele minute în care a jucat în tricoul roș-albaștrilor, Ofri Arad nu l-a convins pe Gigi Becali, însă situația a fost diferită la meciul cu Hermannstadt. Titularizat la Sibiu, Arad l-a făcut pe Gigi Becali să se răzgândească în privința sa, iar patronul de la FCSB a mărturisit că este decis să îi dea o șansă israelianului în sezonul următor.

”Ofri Arad mi-a plăcut, genul care îmi place: joacă rapid și în față. L-am sunat pe MM, i-am zis: «Să știi că e posibil...». Vom începe campionatul, va fi încercat.

Sau, de exemplu, George Popescu. I-am spus lui MM: «Are așa calități, așa manipulare a mingii, păcat că nu are bărbăție». Nu avem ce să facem ca să i-o dăm, că e din naștere. Va continua, dar e prea indolent. Indolența aia copilărească... la fotbal trebuie să fie război”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.