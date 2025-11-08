Lorenzo Musetti va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii lui Novak Djokovic din cauza unei accidentări la umăr.

„Aşteptam cu nerăbdare să concurez la Torino şi să dau tot ce am mai bun, dar după finala de astăzi de la Atena, sunt trist să vă anunţ că trebuie să mă retrag din cauza unei accidentări”, a scris Djokovic pe reţelele de socializare, potrivit news.ro.

„Îmi pare foarte rău pentru fanii care sperau să mă vadă jucând – sprijinul vostru înseamnă foarte mult pentru mine. Le urez tuturor jucătorilor un turneu extraordinar şi abia aştept să mă întorc pe teren alături de voi!”, a completat fostul lider ATP.

Musetti îl va înlocui pe Djokovic în grupa Jimmy Connors, el fiind acceptat direct. Alexander Bublik este acum prima rezervă.

A fost cel mai bun sezon din cariera lui Musetti, jucătorul în vârstă de 23 de ani ajungând în prima sa finală ATP Masters 1000 la Monte-Carlo. Apoi, a avansat în semifinalele de la Madrid, Roma şi Roland Garros, consolidându-şi poziţia în lupta pentru Torino. După ce a ajuns în sferturile de finală ale US Open, Musetti a ajuns şi în finala de la Chengdu, în semifinalele de la Viena şi în finala de la Atena.

