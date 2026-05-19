Ce veste! Experții au dezvăluit ce șanse are Universitatea Craiova să treacă de primul tur preliminar Champions League

Coeficientul adunat de Universitatea Craiova în acest sezon, după ce s-a calificat în faza principală Conference League, le aduce oltenilor statutul de cap de serie în primul tur preliminar Champions League și vor avea, astfel, parte de un adversar mai slab.

Printre posibilii adversari pe care îi poate întâlni Universitatea Craiova în primul tur preliminar al celei mai importante competiții europene se numără Inter Club d'Escaldes, Levski Sofia, Sabah, Kauno Zalgiris sau Tre Fiori.

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova are cele mai mari șanse să câștige în primul tur preliminar Champions League și să se califice în turul doi preliminar. Oltenii sunt urmați de Gyor și de Levski Sofia.

Experții FMD susțin că formația din Bănie are 86,4% șanse să se impună în prima dublă din preliminariile Champions League.