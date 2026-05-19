Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș (26 de ani), a anunțat care este echipa la care atacantul naționalei își dorește să evolueze din sezonul viitor.
Decizia lui Denis Drăguș pentru stagiunea viitoare
Drăguș vrea să joace din stagiunea viitoare pentru Trabzonspor, echipa la care s-a întors după împrumutul de la Gaziantep.
„Denis este jucătorul lui Trabzonspor. Nu așteptăm cu nerăbdare să mergem la un alt club. Cu excepția unei eventuale mari oportunități care ar apărea pentru dezvoltarea lui, însă numai după ce se iau în considerare cerințele clubului. Altfel nu.
Suntem împreună cu gândul doar la Trabzonspor și așteptăm cu nerăbdare să contribuim în sezonul următor” - au fost cuvintele lui Sposato, potrivit digisport.ro.
Cariera lui Drăguș, în declin
Denis Drăguș a fost achiziționat de Trabzonspor de la Standard Liege, în vara anului 2024, pentru 1.700.000 de euro. Drăguș a fost împrumutat pe rând la Eyupspor (iunie 2025 - ianuarie 2026) și la Gaziantep (ianuarie 2026 - iunie 2026).
Atacantul României nu a confirmat la niciunul dintre ultimele trei cluburi pentru care a jucat: Trabzonspor (26 de meciuri, trei goluri, o pasă decisivă), Eyupspor (12 partide) și Gaziantep (12 jocuri, două goluri și o pasă de gol).
FCSB ar putea încerca un transfer
Gigi Becali și-a exprimat în trecut aprecierea pentru Denis Drăguș, iar acum FCSB ar putea încerca un transfer pentru a întări atacul.
„FCSB se pregătește să demareze demersurile oficiale pentru Denis Drăguș, dorind să își întărească linia ofensivă înainte de noul sezon”, au notat recent ziariștii de la HaberTS.
- 2.500.000 de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș pe Transfermarkt.
- 27 de selecții, 7 goluri și o pasă decisivă a adunat Drăguș pentru naționala României.