Pep Guardiola, gest în miez de noapte, după ce englezii au dezvăluit că pleacă de la Manchester City

Parma nu l-a uitat pe Chivu după ce a câștigat titlul și cupa cu Inter

Raphinha l-a sunat pe Neymar imediat după convocare: ”Rafa, mersi mult de tot! Hai să facem asta acum!”

Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș (26 de ani), a anunțat care este echipa la care atacantul naționalei își dorește să evolueze din sezonul viitor.

Decizia lui Denis Drăguș pentru stagiunea viitoare

Drăguș vrea să joace din stagiunea viitoare pentru Trabzonspor, echipa la care s-a întors după împrumutul de la Gaziantep.

„Denis este jucătorul lui Trabzonspor. Nu așteptăm cu nerăbdare să mergem la un alt club. Cu excepția unei eventuale mari oportunități care ar apărea pentru dezvoltarea lui, însă numai după ce se iau în considerare cerințele clubului. Altfel nu.

Suntem împreună cu gândul doar la Trabzonspor și așteptăm cu nerăbdare să contribuim în sezonul următor” - au fost cuvintele lui Sposato, potrivit digisport.ro.

Cariera lui Drăguș, în declin

Denis Drăguș a fost achiziționat de Trabzonspor de la Standard Liege, în vara anului 2024, pentru 1.700.000 de euro. Drăguș a fost împrumutat pe rând la Eyupspor (iunie 2025 - ianuarie 2026) și la Gaziantep (ianuarie 2026 - iunie 2026).

Atacantul României nu a confirmat la niciunul dintre ultimele trei cluburi pentru care a jucat: Trabzonspor (26 de meciuri, trei goluri, o pasă decisivă), Eyupspor (12 partide) și Gaziantep (12 jocuri, două goluri și o pasă de gol).

FCSB ar putea încerca un transfer

Gigi Becali și-a exprimat în trecut aprecierea pentru Denis Drăguș, iar acum FCSB ar putea încerca un transfer pentru a întări atacul.

„FCSB se pregătește să demareze demersurile oficiale pentru Denis Drăguș, dorind să își întărească linia ofensivă înainte de noul sezon”, au notat recent ziariștii de la HaberTS.