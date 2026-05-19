Jucătorul lui Cristi Chivu vrea să se retragă la Inter: ”Nu mă imaginez în altă parte”

Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter Milano, care este cotat la 85 de milioane de euro de site-urile de specialitate, se află pe ”Giuseppe Meazza” din vara lui 2018, când a fost adus din Argentina, de la Racing Club.

25 de milioane de euro au plătit atunci ”nerazzurrii” pentru serviciile sud-americanului, care a înscris 175 de goluri pentru Inter, a pasat decisiv în 56 de situații și a bifat 375 de apariții în toate competițiile.

Lautaro Martinez vrea să se retragă la Inter: ”Nu mă imaginez în altă parte”

Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez a dezvăluit că își dorește să rămână la Inter Milano până la finalul carierei sale.

”Vreau să-mi termin cariera la Inter. Sunt foarte fericit aici. Nu mă imaginez în altă parte. Dacă nu mă dau ei afară, ei nu o să plec niciodată de aici”, a spus Lautaro Martinez.