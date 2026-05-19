Jucătorul lui Cristi Chivu vrea să se retragă la Inter: ”Nu mă imaginez în altă parte”

Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter Milano, care este cotat la 85 de milioane de euro de site-urile de specialitate, se află pe ”Giuseppe Meazza” din vara lui 2018, când a fost adus din Argentina, de la Racing Club.
25 de milioane de euro au plătit atunci ”nerazzurrii” pentru serviciile sud-americanului, care a înscris 175 de goluri pentru Inter, a pasat decisiv în 56 de situații și a bifat 375 de apariții în toate competițiile.
Lautaro Martinez vrea să se retragă la Inter: ”Nu mă imaginez în altă parte”
Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez a dezvăluit că își dorește să rămână la Inter Milano până la finalul carierei sale.
”Vreau să-mi termin cariera la Inter. Sunt foarte fericit aici. Nu mă imaginez în altă parte. Dacă nu mă dau ei afară, ei nu o să plec niciodată de aici”, a spus Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez a spus cum a câștigat românul vestiarul: ”Avem voie să facem asta acum”
În primul an ca ”principal” la Milano, Chivu a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, unde a ajuns până în optimi, a câștigat Scudetto cu trei etape înainte de încheierea sezonului din Serie A și a ajuns a învins-o pe Lazio în finala Coppa Italia.
Lautaro Martinez, căpitanul ”nerazzurrilor”, a vorbit la superlativ despre Chivu, despre care a spus că a venit cu o energie nouă la Inter, cu pauze mai multe și idei care nu încarcă mentalul jucătorilor.
”Anul trecut am suferit mult, fără să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Iar Cristian ne-a adus o gură de aer proaspăt. Are acest leadership vizibil chiar și din exterior.
Ne-a dat încredere. Nu ne-a luat ceea ce realizasem tactic în ultimii ani sub conducerea lui Inzaghi. De fapt, pur și simplu, a adăugat câteva idei proprii la ceea ce știam deja. Nu putem decât să-i mulțumim.
Se îndreaptă spre o idee foarte modernă despre fotbal. Ne lasă să ne odihnim, ne dă zile libere. Este mult timp de joc în aceste zile, iar jucătorii trebuie să fie calmi și odihniți”, a spus Martinez, potrivit sport.virgilio.it.