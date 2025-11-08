Elena Rybakina a încheiat o săptămână perfectă la Turneul Campioanelor, învingând-o pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, scor 6-3, 7-6(0) în finala de sâmbătă, şi câştigând primul său trofeu de final de sezon.

Succesul i-a adus sportivei din Kazahstan un premiu-record, de 5,235 milioane de dolari!

Într-o revanşă a finalei Australian Open 2023, câştigată de Sabalenka, Rybakina a fost cea care a început în forţă, cu o serie de lovituri puternice, ignorând durerea de umăr şi reuşind să se distanţeze la 4-2 în primul set.

Jucătoarea numărul 6 mondial, calmă, a revenit de la 15-40 în al şaptelea game, consolidându-şi avantajul şi asigurându-şi setul cu lovituri mai îndrăzneţe de pe ambele flancuri, lăsând-o pe Sabalenka, finalista din 2022, cu o sarcină dificilă de îndeplinit.

Rybakina, campioana de la Wimbledon în 2022, a intensificat presiunea în setul următor, pierzând doar două puncte în patru game-uri la serviciu. Potrivit news.ro, ea şi-a demonstrat calităţile de luptătoare într-un moment decisiv, în game-ul al 10-lea, când Sabalenka a trimis un forehand în fileu.

Rybakina şi-a intensificat serviciul puternic două game-uri mai târziu şi a forţat un tiebreak, în care kazaha a preluat conducerea încă de la început şi nu a mai cedat-o, asigurându-şi titlul.

