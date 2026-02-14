Sabalenka şi Swiatek, OUT de la Dubai: care este motivul

''Din păcate, nu mă simt 100% pregătită. Îmi pare foarte rău că sunt obligată să mă retrag... şi sper să revin anul viitor'', a declarat Sabalenka, nr. 1 WTA, într-un comunicat publicat pe site-ul turneului. Ea nu a mai jucat după finala pierdută de la Australian Open.

Swiatek, care a fost învinsă joi în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha, a invocat ''o schimbare de program'' pentru a-şi justifica retragerea de la Dubai.

''Ne vedem la Indian Wells'' (4-15 martie), următorul turneu WTA 1000 din calendar, a spus jucătoarea poloneză, citată şi ea în comunicatul turneului.

Favorită principală la Dubai a devenit numărul 3 mondial, Elena Rîbakina, campioana de la a Australian Open pe 31 ianuarie, când a obţinut al doilea ei titlu de Grand Slam.

Pe tabloul principal de la Dubai, turneu câştigat de două ori în 2015 şi 2020 de Simona Halep, apar trei jucătoare din România: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, venită din calificări.

Agerpres