Sabalenka s-a calificat în finala Miami Open, unde o va întâlni pe Gauff.

Sabalenka a profitat din plin de o serie de erori ale Rîbakinei pentru a câştiga primul set, iar campioana de patru ori de Grand Slam a condus apoi cu 4-0 în setul al doilea.

Campioana en titre, Arina Sabalenka, a trecut joi cu uşurinţă de Elena Rîbakina, scor 6-4, 6-3, calificându-se astfel în finala Miami Open, unde o va întâlni pe Coco Gauff. Numărul unu mondial încearcă să devină a cincea jucătoare care realizează „Sunshine Double”, după ce a câştigat titlul la Indian Wells.

Numărul doi mondial Rîbakina, care a învins-o pe jucătoarea din Belarus în finala Australian Open din ianuarie, a revenit în meci, dar Sabalenka a închis uşa pentru a obţine o victorie confortabilă.

„Îmi place foarte mult rivalitatea dintre noi, este o jucătoare incredibilă”, a declarat Sabalenka. „Cred că am făcut totul cum trebuie; ea a jucat excelent, dar cred că am pus-o la grea încercare.”

Mai devreme, Gauff a obţinut o victorie categorică, 6-1, 6-1, împotriva Karolinei Muchova, asigurându-şi un loc în a şasea sa finală WTA 1000.

Gauff o va înfrunta pe Sabalenka sâmbătă, în cea de-a 13-a întâlnire dintre cele două, cele 12 precedente fiind împărţite între ele. Americanca a avut câştig de cauză în finala de la Roland Garros de anul trecut, dar numărul unu mondial a obţinut victoria în cea mai recentă întâlnire dintre ele, la WTA Finals.