VIDEO EXCLUSIV Spania, campioană europeană la futsal (VOYO), după 10 ani. După doar 7 minute, scorul finalei cu Portugalia a fost 2-2

Spania, campioană europeană la futsal (VOYO), după 10 ani. După doar 7 minute, scorul finalei cu Portugalia a fost 2-2 Fotbal extern
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spania a oprit la cifra 2 numărul trofeelor consecutive adjudecate de Portugalia, în istoria recentă a Campionatelor Europene de Futsal. Finalele EURO Futsal 2026 au fost în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
EURO FutsalSpaniaPortugaliafinalaCroatiaVoyo
Din articol
  • Spania - Portugalia 5-3, în finala EURO Futsal 2026

Finală cu opt goluri, care a încheiat spectaculos ediția 2026 a Campionatului European de Futsal, transmis în exclusivitate de VOYO.

După doar trei minute scurse din joc, Spania conducea dubla campioană europeană, Portugalia, cu 2-0, dar tabela arăta, încă o dată, echilibru, după doar șapte minute jucate din ultimul meci al Europeanului de Futsal.

Spania își recapătă coroana de rege al Europei, în futsal

Urmărită de Luis Figo din tribune, finala EURO Futsal 2026 a marcat doar a doua înfrângere a Portugaliei în finalele europene de futsal.

Spania are, de asemenea, doar două eșecuri în finalele de European, dar a jucat, în total, zece, cu șase mai multe decât țara vecină, Portugalia.

  • Dacă ar începe așa orice finală? Urmărește mai jos cele patru goluri marcate în șapte minute, într-un start nebun de meci între Spania și Portugalia
Publicitate

Antonio Perez, hattrick și pasă de gol în finala EURO Futsal 2026

Golul înscris de spanioli în ultimul minut al primei reprize i-a descurajat pe lusitani doar câteva clipe; la jumătatea reprizei secunde, Portugalia reușea să egaleze pentru a treia oară, însă acela avea să fie și ultimul scor la care portughezii au mai putut spera, cu adevărat, la o „triplă consecutivă” istorică în Europenele de futsal.

Antonio Perez, cu trei goluri și o pasă de gol, a fost ales „omul meciului” finalei EURO Futsal, fiind și omul care a înscris golul de 4-3, decisiv, în cele din urmă.

Publicitate
  • Croația - Franța 5-5 (6-5), în finala mică a EURO Futsal 2026

Croația termină în premieră în top 3 un Campionat European de Futsal

  • Franța, pentru prima oară în istorie, într-o finală de european de futsal.

Cu câteva ore înainte finalei mari, Croația și Franța au arătat entuziasmul de fi ajuns în premieră în finala unui campionat european de futsal.

S-au înscris 10 goluri, într-un meci încheiat 5-5, dintre care, cel mai dramatic, marcat de Franța, la ultima fază a meciului.

Publicitate

Delirul i-a transportat doar până la loviturile de departajare, unde Franța a pierdut în rundele suplimentare, în urma singurului penalty ratat: Mamadou Touré a trimis mingea mult peste poartă, consemnând o ratare neașteptată și decisivă.

  • Urmărește penalty-ul trimis „pe Lună” de Franța: Croația, loc 3 la Europeanul de Futsal.
Publicitate

Toate câștigătoarele Campionatelor Europene de Futsal

  • 1996: Spania
  • 1999: Federația Rusă
  • 2001: Spania
  • 2003: Italia
  • 2005: Spania
  • 2007: Spania
  • 2010: Spania
  • 2012: Spania
  • 2014: Italia
  • 2016: Spania
  • 2018: Portugalia
  • 2022: Portugalia
  • 2026: Spania

Spania este cea mai titrată țară din istoria Europenelor de Futsal, cu opt trofee câștigate.

Pe locul doi se regăsesc, la egalitate, Italia și Portugalia, cea din urmă dominând recent fotbalul în sală.

Locul trei este ocupat de Federația Rusă, cu un titlu și alte șase finale pierdute, dintre care patru, în favoarea ibericilor.

Ucraina primește „mențiune” în istoria Europenelor de fotbal în sală, jucând două finale, în 2001 și în 2003.

În cei treizeci de ani de istorie, Europeanul de Futsal a văzut doar cinci țări calificate în marile finale: Spania, Federația Rusă, Italia, Portugalia și Ucraina.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta
Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta
ULTIMELE STIRI
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
Andrei Cordea s-a dus „glonț” la Dan Nistor când dădea interviu! Ce s-a întâmplat
Andrei Cordea s-a dus „glonț” la Dan Nistor când dădea interviu! Ce s-a întâmplat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată



Recomandarile redactiei
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român
Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
Alte subiecte de interes
Portugalia „a desființat” Franța în semifinalele EURO Futsal (VOYO). Portarul, aproape de un gol din poartă în poartă: a cauzat un autogol comic
Portugalia „a desființat” Franța în semifinalele EURO Futsal (VOYO). Portarul, aproape de un gol din poartă în poartă: a cauzat un autogol comic
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Cu capul sus! Alina Rotaru, locul 7 în finala de la lungime a Jocurilor Olimpice
Cu capul sus! Alina Rotaru, locul 7 în finala de la lungime a Jocurilor Olimpice
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

stirileprotv O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!